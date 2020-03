„Mit Umsatzrückgang in China wird gerechnet“

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht kämpft der Kristallkonzern mit Stammsitz im Tiroler Wattens mit den Folgen des Virus: In China, laut Swarovski einer der wichtigsten Wachstumsmärkte, werde mit einem Umsatzrückgang gerechnet. Auch in den Swarovski Kristallwelten in Wattens und den Stores in Innsbruck und Wien spüre man aufgrund des Coronavirus - und des damit verbundenen Gruppenreiseverbots und Flugstopps - einen Rückgang von Gästen aus China.