Der südkoreanische Smartphone-Gigant Samsung hat am Heimatmarkt Probleme, sein neues Top-Gerät Galaxy S20 an den Mann zu bringen. Im Vergleich zum Galaxy S10 brachte der Technologiekonzern am ersten Verkaufstag nur halb so viele Geräte wie im Vorjahr unters Volk. Verantwortlich für die schwachen Zahlen: In Korea herrscht höchster Corona-Alarm und die Geräte sind obendrein auch noch sehr teuer.