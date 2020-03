Zehn Schüler des Slowenischen Gymnasiums in Klagenfurt können derzeit nicht am Unterricht teilnehmen - sie leben im Friaul und waren auch am vergangenen Wochenende zu Hause. In Hinblick auf das aktuelle Coronavirus und eine erste Infektion im Friaul dürfen die Jugendlichen dem Unterricht fern bleiben. Bis auf Weiteres wurden ebenfalls sämtliche Schulausflüge nach und Austauschprogramme mit Italien gestrichen.