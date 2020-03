Das nennt man wohl Arbeitsunfall. Kuriose Szene in der polnischen Meisterschaft: Bei der Partie Arka Gdynia - LKS Lodz (1:1) muss Maciej Dabrowski, der Verteidiger der Gäste bereits nach 6 Minuten ausgewechselt werden. Der 32-Jährige wollte in einer brenzligen Situation retten und verpasste sich dabei selbst einen Tritt in die Nase. Diese begann zu bluten und Dabrowski konnte nicht mehr weitermachen. Im Spital wurde Dabrowski dann ein Nasenbruch diagnostiziert.