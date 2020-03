Am 29. Febraur um 7.25 Uhr erstattete eine 74-Jährige aus Traun via Notruf Anzeige bei der Polizei, dass in ihre Garage eingebrochen worden sei. Im Zuge der Erstaufnahme und der Spurensicherung konnte ein 23-jähriger Slowake schlafend in dem in der Garage abgestellten Pkw der Pensionsitin wahrgenommen und festgenommen werden.