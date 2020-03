Trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus halten die Veranstalter am Formel-1-Saisonauftakt in Australien am 15. März fest! „Alle Signale stehen auf Grün“, hieß es in einer Mitteilung der Organisatoren vom Montag. Auch die Macher der Rennserie hätten erneut bestätigt, dass der Grand Prix in Australien stattfinden solle.