In Abwesenheit des wegen Knieschmerzen pausierenden Anthony Davis hat Basketball-Superstar LeBron James die Los Angeles Lakers zu einem 122:114-Sieg bei den New Orleans Pelicans geführt. „King James“ verbuchte mit 34 Punkten, 13 Assists und 12 Rebounds ein Triple-Double. Der 19-jährige Pelicans-Jungstar Zion Williamson erzielte mit 35 Punkten eine Bestmarke in seiner noch jungen NBA-Laufbahn.