Bereits in den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderst hatte man in Wien eine groß angelegte Donauregulierung in Angriff genommen und unzählige natürliche Flussarme der Donau zu einem Hauptgerinne zusammengefasst, um Überschwemmungen vorzubeugen. 1954 wird Wien trotzdem von einem verheerenden Hochwasser heimgesucht. Im Gemeinderat wird daraufhin jahrelang hitzig über neue Schutzmaßnahmen diskutiert. 1969 beschließt der damalige Bürgermeister Bruno Marek die Schaffung einer Entlassungsrinne. Mit dem Aushub wird - quasi als Nebenprodukt - die Donauinsel aufgeschüttet.