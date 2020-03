„Besser als prognostiziert“

Auch die seit Monaten rückläufige Industriekonjunktur habe „bisher nur zu relativ leicht steigenden Arbeitslosenzahlen in diesem Bereich“ geführt. „Insgesamt also können wir uns weiter über eine noch immer deutlich besser als prognostizierte Arbeitsmarktentwicklung freuen“, so Kopf.