Vorsichtsmaßnahmen an Tiroler Kindergärten und Schulen

Prinzipiell gilt in Tirol, wie das Land am Montag mitteilt: Alle Schulen, Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen wurden in einem Schreiben der Bildungsdirektion Tirol sowie der Abteilung Gesellschaft und Arbeit, Fachbereich Elementarbildung, aufgefordert, umgehend Erhebungen hinsichtlich des Aufenthaltes der SchülerInnen und des Lehr- und Verwaltungspersonals sowie der Kinder und BetreuerInnen in den vergangenen 14 Tagen durchzuführen.