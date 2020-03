Pinturault hingegen festigte seine innige Beziehung zu Hinterstoder: In dem 1000-Seelen-Ort, wo er als 19-Jähriger vor neun Jahren seine ersten Weltcup-Punkte geholt hatte, gewann er schon 2016 beide damals angesetzten Riesentorläufe. Nach Rang vier im Super-G am Samstag und dem die Kristallkugel bringenden Sieg in der Kombi am Sonntag zog er am Montag mit seinem 14. Erfolg im RTL mit den Austro-Legenden Hermann Maier und Benjamin Raich gleich. „Ich hoffe, bald zurück zu sein und habe gehört, dass das vielleicht in zwei Jahren so ist“, sagte Pinturault. Ob er seine knappe Gesamtführung bei den Speedrennen in Kvitfjell gegen den Hausherren Kilde (Kristoffersen lässt aus) verteidigen wird, war unmittelbar nach dem Rennen noch offen: Erst mit ein wenig Bedenkzeit entschied er sich für ein Antreten. Laut französischem Verband wird Pinturault nach Norwegen reisen und dort am Abfahrtstraining teilnehmen. Sein Antreten im Super-G ist fix, jenes in der Abfahrt noch offen.