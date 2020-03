Die letzte Schwester der Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl ist tot: Elisabeth Hartnagel starb am vergangenen Freitag, einen Tag nach ihrem 100. Geburtstag, wie Kathpress am Montag meldete. Die Weiße-Rose-Stiftung in München bestätigte dies. Hartnagel lebte demnach in Stuttgart. Ihre Geschwister Hans (geboren 1918) und Sophie (geboren 1921) waren 1943 als Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose von den Nationalsozialisten hingerichtet worden.