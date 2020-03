„Forscher stirbt bei Höhlendrama“, titelt die Kronen Zeitung am 29. Februar 2016 und tatsächlich ist das, was sich tags zuvor in der Hirlatzhöhle zugetragen hatte, an Tragik kaum zu überbieten. Ende Februar 2016 begibt sich eine fünfköpfige Gruppe aus deutschen und tschechischen Forschern in die Hirlatzhöhle. Am 28. Februar, gegen halb drei Uhr früh, bricht auf einmal einer der Teilnehmer der Expedition in einem Gang zusammen - der 54-jährige deutsche Höhlenforscher Stefan D. erleidet einen Herzinfarkt, nachdem er zuvor fast 17 Stunden durchgearbeitet hatte. Am 29. Februar rücken schließlich Einsatzkräfte der Bergrettung an. 15 Stunden lang sind sie im Dauereinsatz, um den Leichnam zu bergen.