Nach dem Coronavirus-Ausbruch sieht sich China vor eine weitere Herausforderung gestellt: Die Regierung in Peking befürchtet eine Heuschreckenplage. Schwärme der gefräßigen Insekten könnten je nach klimatischen Bedingungen von Pakistan und Indien nach Tibet oder über Myanmar in die südwestlichen Provinz Yunnan eindringen, teilte die Nationale Forst- und Grünflächenverwaltung am Montag mit.