Das freut auch die Politik. „Diese Entwicklung ist ein gemeinsamer Erfolg aller Tourismuspartner. Mit dem neuen Arbeitsprogramm der Landesregierung wollen wir den Aufwärtstrend verstärken“, kündigt der nun auch für Tourismus zuständige Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an. Bei Privatzimmern, Kleinstbetrieben oder Kellerstöckln soll die Qualität weiter steigen. In diese Richtung geht ein grenzüberschreitendes Projekt des Naturparks in der Weinidylle Südburgenland. Ganz nach dem Motto „Wohnen in ehemaligen Weinkellern“ sollen die Kellerstöckln noch stärker touristisch genutzt werden. „Bei den Gästen herrscht eine zunehmende Sehnsucht nach authentischen Urlaubserlebnissen. Die Qualität muss jedoch passen“, wissen Experten. Nebenbei ist zusammen mit Ungarn eine grenzüberschreitende Weinerlebnisregion geplant.