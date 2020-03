Mehr als zehn Einbrüche in nur einem Monat hat ein Duo im Bezirk Eisenstadt verübt. Die beiden Männer drangen auf Baustellen in die Container ein und stahlen daraus hochwertiges Markenwerkzeug. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Bei ihrem letzten Coup gingen sie der Polizei in die Falle - Haft!