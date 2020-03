Die Ausgangssituation war keine „gmahde Wiesn“: Die in der vergangenen Periode aus dem Gremium gefallenen Sozialdemokraten drängten wieder in die Landes-Kammer, die Freiheitlichen sparten nicht mit Beschimpfungen, und eine neue Gruppe ging ins Rennen. Doch bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses gestern in St. Pölten war alles klar: Landesvize und Bauernbund-Obmann Stephan Pernkopf und Spitzenkandidat Johannes Schmuckenschlager: „Wir konnten 85,01 Prozent einfahren.“ Damit stellt man künftig 33 (bisher 30) der 36 Mandate.