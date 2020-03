Am „Internationalen Frauentag“ am 8. März wird erwartet, dass Herzogin Meghan, die sich sehr für Frauenthema starkmacht, einen Auftritt absolviert. Der letzte bisher bekannte Termin findet am 9. März statt. An diesem Tag werden Harry und Meghan gemeinsam mit der Königsfamilie an einem Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Londoner Westminster Abbey teilnehmen. Nicht bekannt ist, ob das Herzogpaar von Sussex im Mai zur Hochzeit von Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice anreisen wird.