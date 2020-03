In Europa ist Italien nach wie vor am stärksten betroffen

Aus Australien wurde der erste Todesfall gemeldet. In Europa ist nach wie vor Italien mit knapp 1700 Infektionen das am stärksten betroffen Land. Nun plant die italienische Regierung ein Hilfspaket für die durch den Coronavirus-Ausbruch zusätzlich angeschlagene Wirtschaft in Höhe von 3,6 Milliarden Euro. In Israel stieg die Zahl der Infektionen am Sonntag von sieben auf zehn. Ägypten meldete seinen zweiten Fall, Algerien zwei weitere. In Österreich wurden bis Sonntag 14 Infektionen gezählt.