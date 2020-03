Später hieß es in einer offiziellen Erklärung der organisierten Bayern-Fanszene: „Man muss den Wortlaut nicht gutheißen, aber es gab für uns hierzu keine Alternative, da nur so das Thema die nötige Aufmerksamkeit erhält.“ Zumindest den zweiten Teil der Botschaft sehen auch (Teil der) Rapid-Fans so.