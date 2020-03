Michael Ludwig bleibt Bürgermeister, eine Mehrheit an der SPÖ vorbei gibt es nicht, die FPÖ schrumpft auf zehn Prozent, Heinz-Christian Strache schafft es in den Gemeinderat: Eine OGM-Umfrage für die „Krone“ zeigt, auf welchem Niveau die Parteien in den Wiener Wahlkampf starten. Und wo die Spitzenkandidaten gut ankommen.