Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Sonntagabend in der „ZiB 2“ deutliche Worte im Hinblick auf die zahllosen Migranten gefunden, die derzeit versuchen, über die türkisch-griechische Genze in die EU zu gelangen. „Es wird kein Durchwinken geben. Wer zu uns kommt und versucht, unsere Grenze mit Gewalt zu durchbrechen, ist anzuhalten“, so Nehammer. In Griechenland war die Lage am Sonntagnachmittag eskaliert, nachdem die Türkei Migranten Richtung EU durchgelassen hatte.