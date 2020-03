Doch auf dem Weg in die Klinik oder zu einem Mediziner ist es möglich, andere Menschen anzustecken. Also bei berechtigtem Verdacht auf keinen Fall in Hysterie verfallen, sondern zuerst und in aller Ruhe die Notfallnummer 1450 wählen, um sich dort von speziell ausgebildeten Experten beraten zu lassen.