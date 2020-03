Österreichs NBA-Legionär Jakob Pöltl hat sich eine Seitenbandzerrung im rechten Knie zugezogen! Diese Diagnose teilte das Pressemanagement des Basketball-Profis von den San Antonio Spurs am Sonntag mit. Der 24-jährige Wiener wird damit rund zwei bis vier Wochen ausfallen. Pöltl hatte die Verletzung am Samstag beim 114:113-Sieg der Spurs gegen Orlando Magic in der Anfangsphase bei einem Zusammenstoß mit Orlandos Markelle Fultz erlitten. Eine MRT-Untersuchung am Sonntagvormittag gab Aufschluss.