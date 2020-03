Freilich kann man argumentieren, dass im Gegenzug der eigene Torschnitt von 2,56 in der Vorsaison auf aktuell 3,31 angehoben wurde. Doch ist für jeden offensichtlich, dass Schützenfeste zu Saisonbeginn an der Tagesordnung standen, dem Team mit Fortdauer aber immer öfter die Balance fehlte. Und wie heißt es doch so schön: Die Offensive gewinnt Spiele, aber die Defensive gewinnt Meisterschaften!