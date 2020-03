Viele im Salzburger Fußball hätten schon mit einem Aufstieg des FC Pinzgau in die 2. Liga in dieser Saison gerechnet. Womit für die kommende Saison zwei Plätze in der neuen Regionalliga Salzburg (zehn Klubs im Herbst, acht Klubs im Frühjahr bei einem Absteiger) frei geworden wären. In der Salzburger Liga rechnete man fest mit zwei Aufsteigern.