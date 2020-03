Englischsprachige Privatschule

Die Vienna International School ist eine englischsprachige inklusive Privatschule, die ihre Wurzeln in den 1950er-Jahren hat. Seit 1984 befindet sich die Schule an ihrem heutigen Standort in der Straße der Menschenrechte in Wien-Donaustadt. An der Schule wurden bereits 2014 etwa 1400 Schüler unterrichtet.