Beim zehnten Gastspiel des Ski-Weltcups in Hinterstoder siegte am Samstag mit Vincent Kriechmayr erstmals ein Oberösterreicher! Kein Wunder, dass der Heimsieg von den 14.000 Fans ausgiebig und teils bis spät in die Nacht rein gefeiert wurde. „Für die weiteren Tage müssen wir die Getränkevorräte nachfüllen“, schmunzelte Kellnerin Gabi vom „Partystadl“ im Ortszentrum, als gestern um 9 Uhr vorm Start der Kombination beim Marsch zum Renngelände manch unausgeschlafenes Gesicht zu erkennen war. „Aber es läuft alles im Rahmen ab, es ist ruhig“, sagt Horst Humpelsberger, Polizei-Einsatzleiter im Zielbereich, und ergänzt: „Uns Polizisten taugt’s hier beim Weltcup auch richtig! Wir sind von der Stimmung begeistert, so einen Dienst kann nicht jeder erleben.“