Tagelang durfte die MSC Meraviglia mit 4500 Passagieren an Bord in der Karibik nicht andocken. Zwei Passagiere hatten sich mit Grippe infiziert und standen unter Quarantäne. Doch die Behörden der Häfen hatten Angst, dass es sich vielleicht um das Coronavirus handelte. Schließlich gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Berichte von Kreuzfahrtschiffen, auf denen der Erreger ausgebrochen ist und für Chaos sorgte.