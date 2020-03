Nicole Billa hat am Sonntag ihr 15. Saisontor in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga erzielt! Österreichs Fußballerin des Jahres 2019 erzielte beim 4:1-Sieg von 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg in der 37. Minute das 2:0. Unmittelbar zuvor hatte die 23-jährige Tirolerin das 1:0 (36.) vorbereitet. Billa verbesserte sich dank ihres ersten Treffers 2020 in der Liga-Schützenliste auf Rang zwei.