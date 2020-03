Reges Treiben herrscht derzeit am Airport Innsbruck. Kein Wunder: Es ist Hauptsaison. „Im Schnitt fertigen wir pro Tag 16 Flugzeuge ab, an Spitzen-Samstagen im Winter sind es 60“, sagt Marco Pernetta, Geschäftsführer des Innsbrucker Flughafens, beim „Krone“-Lokalaugenschein. Es gibt aber auch Tage, an denen nur zwölf Flieger im Linien- und Charter-Flugverkehr abgewickelt werden. „An 300 Tagen ist es eher ruhig, das Geld verdienen wir an den restlichen 65 Tagen“, merkt Pernetta an.