Doch das war nicht der einzige Look, der an diesem Tag unter den vergoldeten Decken des opulenten Pariser Hôtel de Ville für Aufsehen sorgte. Noch vor dem freizügigen Finale der Show zeigte sich Hadid in einem Kleid mit schwarzem Lack-Bustier und XXL-Dekolleté sowie mit einer Kette aus Knoblauchzwiebeln um den Hals.