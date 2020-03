Kommenden Freitag und Samstag steigt in Premstätten bei Graz die Davis-Cup-Qualifikationspartie zwischen Österreich und Uruguay. Für unsere Tennis-Herren geht‘s um nichts weniger als den Einzug in die Endrunde im November in Madrid. Gegner Uruguay um Kapitän Enrique Perez-Cassarino machte bereits Bekanntschaft mit dem Hartplatz am Schwarzl-See - und sorgte dabei für viel Aufsehen! Denn der Teamkapitän trainierte seine Schützlinge im alten Champions-League-Trikot des SK Sturm!