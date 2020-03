Leitinger, in Japan als ex aequo 13. gemeinsam mit Schwarz bester Österreicher, wähnt sich skifahrerisch in guter Form, sprach aber von einer „Schädelsache“. Als Halbzeit-25. katapultierte er sich mit der zweitbesten Laufzeit hinter Sieger Zubcic (CRO) nach vor. „Wir haben mit Leitinger im zweiten Durchgang gesehen, dass wir in der Weltspitze dabei sind - wenn ein Lauf gelingt“, sagte Giger. „Was uns aber eindeutig fehlt, ist die Konstanz, das Leistungsbild ist sehr, sehr schwankend.“