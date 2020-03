Mit einer Pistole in Händen hat ein 24-jähriger Verdächtiger am Samstagabend in Wien auf Polizeibeamte gezielt, nachdem er kurz zuvor aus unbekanntem Grund auf offener Straße mehrere Schüsse in die Luft abgegeben hatte. Den Lauf richtete er dabei auf die Beine der Beamten, die den Bewaffneten schlussendlich durch gutes Zureden davon überzeugen konnten, die Waffe niederzulegen. Der Verdächtige wurde festgenommen.