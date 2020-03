Zwei 16-Jährige wurden am Samstag im oberösterreichischen Mauthausen zu Lebensrettern. Nach einem Gebrechen an der Gastherme lagen ein 50-Jähriger und eine 29-Jährige fast bewusstlos in ihrer Wohnung. Die Jugendlichen reagierten sofort und brachten die beiden Opfer aus den Räumlichkeiten.