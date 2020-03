Neuer Spanier in Wien: Tapas und andere Genüsse

Die beliebten Appetithäppchen gibt es nicht nur in Spanien, auch in Wien sind Tapas total gefragt. Dass die spanische Küche jedoch mehr zu bieten hat als nur Snacks stellt ein neues Lokal in der Währinger Straße unter Beweis. Vor rund einem Monat hat das „La Oliva“ eröffnet. Seitdem wird in dem kleinen Restaurant eine Auswahl an spanischen und mediterranen Spezialitäten kredenzt.