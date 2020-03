Keine zwei Wochen, nachdem bekannt wurde, dass Steven Spielbergs Tochter ins professionelle Pornofilm-Geschäft einsteigen will, sorgt Mikaela Spielberg erneut für Schlagzeilen. Die 23-Jährige wurde am Samstag wegen häuslicher Gewalt festgenommen und in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee in den Häfn gesteckt.