Die beiden mutmaßlichen Täter hatten am frühen Abend des 24. Februar in einem Elektronikgeschäft eines Einkaufszentrums in Seiersberg-Pirka einen ihnen unbekannten 14-jährigen Burschen als nächstes Opfer auserkoren. „Die beiden Tatverdächtigen attackierten den hilflos wirkenden 14-Jährigen, indem sie ihm mehrere Schläge und Tritte verpassten“, berichtete die steirische Polizei. „Währenddessen filmte einer der beiden mit dem Mobiltelefon.“ Auch sein Handy beschädigten die beiden Verdächtigen, so die Exekutive.