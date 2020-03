Was Wählerbefragungen nach der Abstimmung bereits angedeutet haben, hat in der Nacht auf Sonntag die Auszählung bestätigt: Die Mitte-rechts-Protestpartei Olano des Medienunternehmers Igor Matovic (46) gewann die Parlamentswahl in der Slowakei vom Samstag. Demnach errang sie 25 Prozent der Stimmen. Die linkspopulistische Smer-SD von Ministerpräsident Peter Pellegrini wurde zwei Jahre nach der Ermordung des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak hingegen abgestraft.