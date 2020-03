Das fünfte Saisonrennen der vollelektrischen Formel E in Marrakesch gewann Pole-Mann Antonio Felix da Costa (Techeetah), der auch die Gesamtführung übernahm, vor Halb-Österreicher Max Günther im BMW. Titelverteidiger Jean-Eric Vergne, der am Tag vor dem Rennen wegen Verdacht auf das Corona-Virus in einem Spital unter Quarantäne gestanden war, raste von Startplatz elf noch auf Rang drei.