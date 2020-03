Dukes siegen in Wels mit Korb in letzter Sekunde

Klosterneuburg siegte in Wels dank Moritz Laneggers entscheidendem Wurf im letzten Angriff der Gäste. Bei den Dukes fehlte der angeschlagene Topscorer Predrag Miletic. Im dritten Spiel der Platzierungsrunde setzten sich die Oberwart Gunners in St. Pölten mit 80:74 durch und haben als Vierte nun weiter drei Zähler Rückstand auf Klosterneuburg. In der Qualifikationsrunde gewann UBSC Graz bei BC Vienna mit 99:91 und rückte dem Tabellenführer aus Wien damit bis auf zwei Zähler nahe.