Es bleibt die Frage, was geschieht, wenn zwar das Ergebnis für Pamela Rendi-Wagner respektabel ist, aber nur 20 Prozent (so wie bei der Befragung unter Christian Kern im Jahr 2018 zur Statutenänderung) oder noch weniger teilgenommen haben? Gibt es dann überhaupt noch irgendetwas, mit dem die Genossen aus der Lethargie zu locken sind? Die Talfahrt der Roten ist so sicher nicht zu stoppen, ebenso wenig die Personaldebatte. Und auch wenn die üblichen Verdächtigen, die sich selbst für jeden Posten ins Spiel bringen, wieder in den Startlöchern scharren, ist keine realistische Alternative für den Chefsessel in Sicht.