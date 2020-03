Wenn Sie jetzt die ersten Zeilen meiner Kolumne lesen, bitte ich Sie, nicht gleich weiterzublättern. Ich weiß, wir alle haben von diesem Thema in den vergangenen Jahren schon so viel gehört und gelesen. Es ist Teil unseres Lebens geworden, Routine, brutale Normalität. Und trotzdem, oder gerade deswegen. Es gibt derzeit Schauplätze, an denen sich unfassbares Leid abspielt. Menschen verhungern und erfrieren, Kinder werden beim Spielen in Stücke gerissen, Mütter weinen um ihre Töchter und Söhne, Väter tragen ihre kleinen Liebsten zur letzten Ruhe.