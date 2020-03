Kurz nach dem Wiederbeginn zeigten die FC-Fans ein offenbar gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp gerichtetes Transparent. Am Nachmittag hatten schon die Partien in Sinsheim und Dortmund wegen Plakaten und Schmähgesängen gegen Hopp unterbrochen werden müssen. Das Banner in Köln wurde entfernt und das Spiel fortgesetzt