Wie gehen Sie mit dem Spagat zwischen dem Sicherheitsgefühl einerseits und dem Verlust von Freiheit andererseits um?

Normalerweise bin ich ein absoluter Freund der Freiheit. Georg Danzer hat das im Lied „Die Freiheit“ so wunderbar auf den Punkt gebracht. Aber in einer Krisensituation sind Maßnahmen, die man in einer herkömmlichen Situation infrage stellen würde, unausweichlich. Das Schließen von Städten geht an Grenzen, ist aber in einer echten Krise unabdingbar. Oder die Quarantäne: Das Feedback der Betroffenen war durchwegs extrem positiv. Das ist eine Frage der Solidarität. Es wäre unsolidarisch der Gesellschaft gegenüber, wenn sich potentiell Infizierte nicht isolieren würden. Am Ende ist mir aber wieder die Evaluierung wichtig: Da müssen wir uns die Frage stellen: Wie gehen wir in einer Krise mit dem Datenschutz, mit Freiheits- und Bürgerrechten um?