Einen sogenannten „Flow-Trail“ für die Downhill-Mountainbiker hat Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ) im vergangenen Jahr versprochen. Die Pläne waren fertig, das Geld budgetiert und der Baustart für das Frühjahr geplant. Dann kam es aber anders. Denn die Behörde hatte die Variante mit der Abfahrt in die Stadt nicht genehmigt. Die Hoffnung haben aber weder Sportler, noch Politik aufgeben. Eifrig wurde in den vergangenen Monaten an Ersatzrouten vom Salzburger Hausberg gearbeitet. Eine Möglichkeit wäre die Abfahrt über das Gemeindegebiet von Koppl. Nach ersten Gesprächen dürfte der Ort auch nicht abgeneigt sein. Spruchreif ist aber noch nichts. Ebenso wird an einer weiteren Variante für eine Abfahrt in die Landeshauptstadt getüftelt. Hindernisse gibt es aber noch einige zu überwinden. Neben positiven Genehmigungen sind Zustimmungen von Grundbesitzern nötig.