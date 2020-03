11. Wie viele Menschen in Österreich sind bisher an dem Virus erkrankt?

Zurzeit sind zehn Erkrankungsfälle in Österreich bekannt. Im Vergleich zu China mit Tausenden und Italien mit Hunderten Krankheitsfällen ist die Verbreitung des Virus daher noch nicht weit fortgeschritten. In den USA gibt es besonders wenige Fälle bisher.