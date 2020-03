Gerade um die Flächen der Rodungen scheiden sich die Geister. Die Gegner sehen eine Rodung von 800 Hektar – ein EU-Vertragsverletzungsverfahren ist, wie berichtet, dazu anhängig. Die APG sieht aber gar nur eine Fläche von 10 Hektar als Rodung. „Insgesamt nehmen wir 305 Hektar in Anspruch wovon 10 effektiv gerodet werden“, so Christiner. Der Rest werde wieder aufgeforstet. Er versteht die Aufregung nicht, denn laut APG gibt es in Salzburg einen Waldzuwachs von 600 Hektar im Jahr.