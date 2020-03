„Mit der Erweiterung der gebührenfreien Kurzparkzonen wird ein weiterer Schritt zur Entlastung der Anrainer umgesetzt“, so Salzburgs Stadtchef Harald Preuner (ÖVP). Jahr für Jahr und Schritt für Schritt werden die Kurzparkzonen der Landeshauptstadt erweitert. Bereits im vergangenen Jahr, zum Beispiel in der Alpenstraße, wurden neue Gebiete ausgewiesen. Jetzt werden ab dem Juli in Aigen und ab dem September in Gnigl-Langwied weitere der Zonen folgen.